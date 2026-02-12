Grottaminarda, sostituzione della carta d'identità: ecco come fare Tutte le informazioni utili rivolte alla cittadinanza

A partire dal 3 agosto 2026, la tradizionale carta d’identità cartacea perderà validità, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, come previsto dal regolamento Ue 2019/1157 che impone l’adozione della carta d'identità elettronica Cie, più sicura e utilizzabile anche per l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.

Al fine di agevolare la sostituzione del documento cartaceo con la Cie, il comune di Grottaminarda invita i cittadini in possesso della carta d’identità cartacea a richiederne la sostituzione con adeguato anticipo rispetto alla scadenza, anche se il documento è ancora in corso di validità.

Gli interessati possono recarsi presso gli uffici demografici, siti in via Alcide De Gasperi, nei seguenti giorni e orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

La produzione e la consegna della Cie non sono immediate, il documento verrà recapitato tramite raccomandata entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.

Ecco la documentazione necessaria per la richiesta della Cie:

Una fototessera recente conforme agli standard Icao, versamento di euro 22,20 mediante Pagopa, carta d’identità cartacea, codice fiscale o tessera sanitaria (per agevolare la registrazione).

In caso di furto o smarrimento: Denuncia presentata alle autorità competenti. Il costo per il rilascio della Cie è di euro 27,50.

Per i minori italiani è necessario l’assenso all’espatrio di chi esercita la responsabilità genitoriale. Se un genitore è impossibilitato a presentarsi, è possibile fornire l’assenso tramite modulo firmato, allegando copia del documento di identità.

I cittadini iscritti all’Aire (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) dovranno rivolgersi esclusivamente al consolato competente.