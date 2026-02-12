Avellino, il giudice fa rientrare il tempo per il cambio nell'orario di lavoro Soddisfazione espressa dalla Fials di Avellino

di Paola Iandolo

Il Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro – ha pronunciato una significativa sentenza a tutela degli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, riconoscendo il diritto al computo del tempo di vestizione e svestizione della divisa quale orario di lavoro ordinario. Un risultato di grande rilievo per numerosi addetti sanitari che hanno promosso l’azione legale, assistiti dall’avvocato Augusto Guerriero, grazie alla tenacia del Segretario Aziendale della FIALS Demetrio Pisacreta, e con il sostegno del Segretario Provinciale Giovanni Russo FIALS di Avellino.

La decisione del Tribunale afferma un principio fondamentale: il tempo necessario per indossare e togliere la divisa professionale, attività strettamente connessa alle esigenze organizzative e alle norme di sicurezza del servizio sanitario, deve essere riconosciuto come parte integrante della prestazione lavorativa. La sentenza rappresenta: un importante precedente per la tutela dei diritti del personale sanitario;.un riconoscimento concreto della dignità professionale degli operatori, un passo avanti verso condizioni di lavoro più eque e conformi alla normativa.

L’Avvocato Augusto Guerriero ha espresso soddisfazione per l’esito della causa, sottolineando come la pronuncia del Tribunale di Avellino confermi l’orientamento giurisprudenziale volto a garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori del comparto sanitario. Analoga soddisfazione è stata manifestata dalla FIALS di Avellino, attraverso il Segretario Provinciale Giovanni Russo e il Segretario Aziendale Demetrio Pisacreta, che hanno evidenziato come questo risultato rappresenti una vittoria per tutti gli operatori sanitari e un segnale forte di attenzione verso una categoria che quotidianamente garantisce servizi essenziali alla collettività. La decisione segna un passaggio importante nella valorizzazione del lavoro e potrà avere effetti positivi anche per ulteriori contenziosi analoghi.