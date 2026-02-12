Lutto nella politica irpina: è venuto a mancare Gerardo Adiglietti Storico esponente della sinistra irpina e della Cgil, con un passato nel Partito Democratico

Lutto nella politica irpina: è morto Gerardo Adiglietti, storico esponente della sinistra irpina, con un passato nel Partito Democratico, è stato anche segretario della Cgil di Avellino.

I funerali si terranno il 13 febbraio e il corteo funebre muoverà alle ore 15 dalla Casa Funeraria Irpinia di Torrette di Mercogliano per poi raggiungere la Chiesa Cuore Immacolato di Maria, in via degli Imbimbo ad Avellino, dove alle 15.30 sarà celebrato il rito funebre. La famiglia ha chiesto non fiori ma offerte all’AIRC.

Politico conosciuto e stimato, Gerardo Adiglietti è stato testimone e protagonista di una stagione politica ricca di impegno e passione.

La sua militanza, radicata nei valori del centrosinistra, è stata lunga e costante, contraddistinta da un impegno quotidiano nella vita del partito e nelle dinamiche amministrative del territorio e della provincia tutta.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. Adiglietti lascia la moglie Patrizia Ricciardi, le figlie Dameris e Federica, i generi Antonello Veneroso e Manolo Schiano De Cola, l’adorato nipote Luca, il fratello Lello, le sorelle Gina, Carmela, Antonella, Lina, Paola e Ornella, insieme ai parenti tutti.