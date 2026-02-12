Torrioni accoglie Padre Ibrahim Faltas: sostegno ai bambini della Terra Santa Una serata di solidarietà e condivisione

Con la collaborazione dei Comuni di Chianche, Montefusco, Petruro Irpino, San Martino Sannita, Santa Paolina e Tufo e delle associazioni Generidea Odv, Campania Europa Mediterraneo e Magico Mondo APS, la comunità di Torrioni si prepara ad accogliere una serata di solidarietà e condivisione a favore dei più piccoli.

Mercoledì 18 febbraio, alle ore 19, la Sala Convegni del Comune di Torrioni ospiterà l’iniziativa “Parole, poesie e note”, incontro speciale con Padre Ibrahim Faltas dedicato alla raccolta fondi per i bambini delle scuole della Terra Santa.

L’evento rappresenta un momento di testimonianza e riflessione, attraverso letture poetiche a cura di Giusy Nazzaro e Raffaella Mirra e interventi musicali affidati a Ivan Iarrobino, con l’obiettivo di trasformare la partecipazione in un gesto concreto di solidarietà.

La presenza di Padre Ibrahim Faltas offrirà l’occasione per approfondire la realtà dei bambini della Terra Santa e sostenere, attraverso una raccolta fondi, progetti educativi e di aiuto concreto.

Partecipare significherà condividere un momento di comunità e contribuire alla costruzione di un futuro migliore per tanti bambini.

Padre Ibrahim Faltas, frate francescano di origine egiziana, vive a Gerusalemme.

Laureato in Filosofia e Teologia, è stato ordinato sacerdote nel 1992. È stato Vicario della Custodia di Terra Santa. Attualmente è direttore delle diciotto scuole della Custodia di Terra Santa, direttore della Casa Nova di Gerusalemme e Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per il Medio Oriente. È responsabile delle relazioni fra la Custodia di Terra Santa e lo Stato di Palestina e lo Stato d'Israele, è responsabile dello Status Quo della Basilica della Natività. La sua mediazione fu decisiva nella soluzione dell'assedio della Basilica della Natività di Betlemme del 2002. È stato viceparroco a Betlemme e parroco a Gerusalemme. È stato insignito di numerosi riconoscimenti per l’impegno nel dialogo e nella solidarietà e ha scritto numerosi interventi in opere letterarie e giornalistiche sul tema del conflitto mediorientale e del dialogo di pace.