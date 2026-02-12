La Curva Sud: "Biancolino ha sbagliato e deve delle scuse alla piazza" Il tifo organizzato: "Quello che abbiamo visto ieri è inaccettabile"

Fischi dagli spalti del "Partenio-Lombardi" al termine di Avellino-Frosinone 1-3 e le telecamere di DAZN hanno ripreso un confronto a distanza tra Raffaele Biancolino e un tifoso in Tribuna Montevergine. Il labiale, molto chiaro, del tecnico dei lupi, intento in quei secondi a raggiungere con la squadra e lo staff l'anello inferiore della Curva Sud, è rimbalzato sui social e nelle scorse ore il tifoso organizzato biancoverde ha emesso un comunicato in riferimento a quanto accaduto ieri sera. "Ci sono limiti invalicabili e gerarchie che non possono non essere rispettate. Il tifoso, a casa nostra, è al primo posto. Il tifoso macina chilometri, paga il biglietto di tasca propria, gioisce e soffre. Il tifoso applaude ai gol e fischia ai passaggi sbagliati perché il pallone è il gioco popolare per eccellenza. - si legge nel comunicato della Curva Sud Avellino - Quello che abbiamo visto ieri è inaccettabile perché chi manca di rispetto a uno solo dei tifosi dell'Avellino, manca di rispetto a tutta la piazza. Come curva non ci addentriamo in commenti sul calcio giocato, né è nostro ruolo commentare questa o quella scelta tecnica. Il nostro ruolo è sostenere ed è quello che stiamo facendo, anche quando arrivano risultati poco gratificanti. Il ruolo dei tesserati, almeno nei nostri confronti, è invece quello di dimostrare rispetto. Mister Biancolino ha sbaglaito e deve delle scuse alla piazza. Mister Biancolino non può permettersi di inveire contro questo o contro quel tifoso. Mister Biancolino, se non regge il peso di una piazza che ama a modo suo, può preparare la borsa e andare. Noi il nostro compito continueremo a farlo... voi cominciate in fretta".