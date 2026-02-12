La fortuna bacia l'Irpinia: vincita d 100mila euro con un biglietto "Vip" La vittoria

La fortuna bacia Altavilla Irpina. Ieri mercoledì 11 febbraio 2026, presso la ricevitoria di Maria Rosaria Palladino, in Corso Garibaldi, un giocatore ha centrato un premio di 100.000 euro con un tagliando della serie “VIP”, dal costo di 25 euro.

La vincita si inserisce in un quadro di risultati significativi registrati nello stesso punto vendita negli ultimi tredici anni. Dati storici, consultabili nei registri della ricevitoria, indicano come già nel 2013 sia stato realizzato un colpo da cinque milioni di euro con un biglietto “Maxi Miliardario”.

Le vincite storiche

Nel 2019 e nel 2021, altre due vincite di rilievo hanno interessato la rivendita, entrambe da 500.000 euro: la prima con un tagliando “20X” e la seconda tramite la Lotteria Italia.

Particolare attenzione rivestono anche i dati relativi al gioco del Lotto e del 10&Lotto. Nel 2016 si è verificata per la seconda volta, a sei anni di distanza dalla prima occorrenza, la sortita della quaterna 20-30-40-50, che ha distribuito premi da 125.000 e 216.600 euro.

Regole e altre fortune

Nel 10&Lotto, un “9 su 10” ha fruttato 60.000 euro, mentre una singola estrazione del Lotto ha portato a tre vincite simultanee da 47.000 euro ciascuna, per un totale complessivo di circa 142.000 euro.