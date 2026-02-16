Ariano: la città si prepara a festeggiare il "Carnival park" Un'occasione imperdibile dedicata a famiglie e bambini. Ecco il programma...

Martedì 17 febbraio, dalle 10:00 alle 13:30, piazza Garibaldi e il palazzo degli uffici si trasformeranno in un vibrante parco del divertimento per l’attesissimo evento "Carnival park". Un’occasione imperdibile dedicata a famiglie e bambini, che promette di portare gioia e colori nella nostra comunità.

I partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera magica, circondati da mascotte e principesse Disney, mentre risate e allegria riempiranno l’aria.

Programma dell'evento

Aree gioco e gonfiabili scenografici: Gli spazi saranno allestiti per offrire attività ludiche e momenti di svago.

Animazione da palco: Sfilata di apertura e esibizioni delle mascotte, con la possibilità di interagire con i personaggi Disney.

Selfie con i personaggi: I bambini potranno scattare foto con Olaf, Stitch e le principesse Elsa e Anna.

Sfilata dei bambini in maschera: Un momento dedicato ai piccoli per mostrare le loro creazioni.

Baby dance e Baby disco: Spazi dedicati al ballo e al divertimento.

In aggiunta, un allestimento scenografico con un arco colorato per selfie e animali giganti accoglierà i visitatori, rendendo l'evento ancora più speciale. Un speaker guiderà l'intero evento, assicurando che ogni momento sia indimenticabile.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a festeggiare insieme in un clima di allegria e condivisione. Non dimenticate di indossare la vostra maschera per rendere questa esperienza ancora più colorata! Per ulteriori informazioni, contattare il comune di Ariano Irpino.