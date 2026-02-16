Ariano, abbattimento strutture zona boschetto: chiusura area al traffico

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, con ordinanza dirigenziale numero 5 del 16 febbraio 2026, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale dell’intero piazzale “Boschetto”, ubicato nel tratto terminale della traversa Matteotti.
Il provvedimento si rende necessario per consentire l’avvio e lo svolgimento in sicurezza dei lavori di realizzazione di un asilo nido, mediante riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio esistente in località Boschetto.
La chiusura sarà in vigore: dalle ore 12.00 del 16 febbraio 2026 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2026.
L’estensione del cantiere comporterà l’occupazione integrale della carreggiata, rendendo impossibile la transitabilità sia veicolare che pedonale per tutta la durata dei lavori.
Al fine di limitare i disagi alla circolazione e ridurre l’impatto sul traffico nelle aree limitrofe, si invita la cittadinanza a privilegiare l’utilizzo dei mezzi pubblici e forme di mobilità alternativa, ove possibile.
L’amministrazione si scusa anticipatamente per gli eventuali inconvenienti, certa della comprensione della comunità rispetto a un intervento che rappresenta un investimento importante per il territorio e per i servizi dedicati all’infanzia.