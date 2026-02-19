Il rito delle ceneri: ecco la comunità Madonna del Carmine ad Ariano

"A questo popolo che riconosce la tua grandezza dona con bontà, o Dio, lo spirito di penitenza, perché nella tua misericordia ottenga di giungere all’eredità promessa a chi si converte".
E' il messaggio che ha accompagnato la celebrazione del mercoledì delle ceneri tenutasi, fino a tarda sera nella chiesa Madonna del Carmine ad Ariano Irpino, presieduta dal parroco don Antonio Lo Conte. Con lui anche don Vincenzo Losanno.
Due sono state le celebrazioni, entrambe partecipate all'interno del santuario mariano diocesano, la prima alle 18.00 e la seconda alle 21.00, animate dal gruppo parrocchiale.
"Abbiamo iniziato l'importante tempo della Quaresima, con il segno delle ceneri. Un gesto che ci invita a scoprire le nostre fragilità e ad affidarci alla Misericordia di Dio".
Un rito che si è rinnovato ovunque, a partire dalla Basilica Cattedrale dove è stato il vescovo Sergio Melillo a presiedere la liturgia.