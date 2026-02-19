Avellino, sprint Ballardini: squadra a rapporto e subito lavoro in campo Nel primo allenamento si rivede anche Kumi, già incrociato al Sassuolo

Ha riunito la squadra sul prato del “Partenio” per un breve discorso. Poi ha subito consegnato le casacche per dare spazio ai suoi concetti di calcio. È iniziata così l’avventura di Davide Ballardini sulla panchina dell’Avellino. Il tecnico nativo di Ravenna, dopo aver firmato un contratto semestrale con la società biancoverde, ha subito diretto il suo primo allenamento. Del suo staff faranno parte il vice Carlo Regno e il collaboratore tecnico Roberto Beni, oltre all’allenatore dei portieri Pasquale Visconti, ai preparatori atletici Luigi Gennarelli e Luigi Garofalo, al collaboratore tecnico Davide Santeramo e al match analyst Massimo Foria che avevano già condiviso l’esperienza in Irpinia con Raffaele Biancolino.

Tra le novità del primo allenamento il ritorno in gruppo di Justin Kumi, calciatore che era in Primavera al Sassuolo quando il tecnico ha guidato i neroverdi. Venerdì pomeriggio Ballardini sarà presentato alla città, in una conferenza che servirà anche a presentare il primo impegno ufficiale, in programma domenica contro la Reggiana. Sarà subito un banco di prova per il neo tecnico dei Lupi che dovrà provare ad invertire la rotta per allontanare la società biancoverde dalle zone pericolose della classifica e provare a guardare con maggiore fiducia alla zona play-off. Il prosieguo della sua avventura all'ombra del Partenio, infatti, dipenderà anche dai risultati: con un buon piazzamento potrebbero essere gettate le basi per un nuovo percorso all'insegna della continuità.