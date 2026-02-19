Franza: "Gli sforzi di oggi saranno ricompensati domani, Ariano cresce" Messaggio del sindaco rivolto alla città

"Buongiorno, mia cara Ariano. Ho appreso con sorpresa che si è generata una polemica, anche su quest'immagine in cui, a mia insaputa ma con grande piacere, sono stato immortalato di prima mattina da un caro fotografo amatoriale mentre salutavo gli operatori sui cantieri delle nostre cinque piazze.

È un dovere, un piacere e una consuetudine che mi accompagnerà per tutto il mandato che mi avete conferito".

E' il messaggio del sindaco Enrico Franza, rivolto alla città dopo le ultime polemiche sui social.

Sono consapevole che i numerosi cantieri attivi nella nostra città possano causare disagio e frustrazione, ma rappresentano anche la crescita di una città in evoluzione, che si ammoderna e recupera il tempo perduto.

Questa è la consapevolezza che ci dovrebbe ci dovrebbe aiutare: gli sforzi di oggi saranno ricompensati domani. Oggi Ariano cresce e domani non si fermerà più!

I cantieri in corso:

5 Piazze

Parcheggio Ospedale

Fontana e Piazzetta Martiri

Palestra Scuola Camporeale

Edilizia pubblica Borgo San Domenico

Costone Sambuco

63 alloggi e struttura annessa

Strada contrada Accoli

Asilo Montessoriano Pasteni Boschetto

Asilo Torreamando

Campetto Basket Torreamando

Installazione Serbatoi Scuole

…e tanto altro!



La foto è di Antonino Giorgione stimato fotografo arianese.