Prove finali di valutazione Ata: scuole nel caos da oggi senza personale

Ravvisata una grave disorganizzazione destinata a creare non pochi disagi

La polemica

Avellino.  

In affanno gli istituti scolastici in Campania. Strutture sguarnite da oggi, fino al prossimo 27 febbraio a causa delle prove finali di valutazione per l’attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche Ata.

Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato nei giorni scorsi gli avvisi di convocazione sulla piattaforma concorsi e procedure selettive per le rispettive aree. 

Dopo le prove, gli ambiti territoriali dovranno procedere alla formazione della graduatoria: "Gli ambiti territoriali dovranno procedere all’elaborazione della graduatoria provinciale, dalla sua pubblicazione i candidati avranno dieci giorni di tempo per effettuare eventuali reclami”. Successivamente arriveranno “la pubblicazione della graduatoria definitiva e la relativa retribuzione”.

Fin qui l'aspetto tecnico. Ma non mancano le polemiche negli ambienti scolastici. "Chi garantirà il servizio in queste giornate? Da oggi a venerdì 27 febbraio sarà caos totale nelle scuole. Non sarebbe stato meglio scaglionare le prove con orari e modalità diverse, magari nel pomeriggio, fuori dalla fascia scolastica? Per dirigenze scolastiche e docenti non sarà impresa facile gestire la situazione in questi giorni. 

