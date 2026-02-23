Pietrastornina ospita Aldo Cazzullo, Gambacorta: "Oratore affascinante" Esplorare la vita ed il messaggio di San Francesco d'Assisi a 800 anni dalla sua morte

Esplorare la vita ed il messaggio di San Francesco d'Assisi nell’anno che segna una ricorrenza straordinaria per il mondo cattolico e per l'intera cultura occidentale: gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, il santo patrono d'Italia che lasciò questo mondo il 3 ottobre 1226 saranno al centro della prossima iniziativa del circolo socio culturale PetraStrumilia

Ieri nella chiesa Maria Santissima Annunziata in corso Partenio, l’autore Aldo Cazzullo, presenterà il suo ultimo libro "Il Primo Italiano" dialogando con il presidente del circolo Petrastrumilia Matteo Piantedosi Ministro dell’Interno.

"Uno straordinario Aldo Cazzullo. Lo conoscevamo per i suoi editoriali e le sue interviste sul corriere della sera. Per i suoi best seller e per la serie televisiva “Una Giornata Particolare". Invece è anche altro.

Un oratore affascinante - afferma Domenico Gambacorta tra gli ospiti presenti - capace di offrire aneddoti, intrecci, ricordi, paragoni ma anche citazioni poetiche e letterarie, che hanno deliziato tutto il pubblico presente nella chiesa dell’Annunziata di Pietrastornina.

Uno scrittore che ha presentato con una passione fuori dal comune il protagonista del suo ultimo libro "Francesco il primo italiano”ì". Firmando centinaia di copie e sottoponendosi a decine di selfie. Un grazie al Circolo Petra Strumilia e al suo presidente Matteo Piantedosi per l’invito graditissimo a questo eccezionale evento.

Il circolo socio culturale PetraStrumilia, presieduto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha l’obiettivo di promuovere attività culturali e artistiche ed essere un luogo di aggregazione sociale per i giovani delle aree interne un punto di riferimento per i cittadini un luogo nel quale poter passare in maniera costruttiva il proprio tempo libero, potendo partecipare a momenti di condivisione sociale.