Marzano di Nola, una messa per il piccolo Domenico: pregheremo con i genitori Mercoledì la messa in suffragio

La Comunità Parrocchiale di San Trifone Martire, a Marzano di Nola, si riunirà mercoledì prossimo in un momento di preghiera e suffragio per il piccolo Domenico, di soli due anni, venuto a mancare due giorni fa presso l’ospedale Monaldi a seguito di un trapianto fallito.

L'annuncio della celebrazione è stato dato dalla parrocchia stessa, che ha comunicato: "che desiderano condividere con la Comunità questo momento di raccoglimento e di affidamento al Signore".

Il ritrovo è fissato per le ore 18:00 in Via Bicentenario, nei pressi della statua di San Pio da Pietrelcina, da dove partirà un corteo che si dirigerà verso la Parrocchia. Alle 18:30 avrà luogo la Santa Messa in suffragio del piccolo Domenico.

La parrocchia invita l’intera Comunità a partecipare, per esprimere, nel silenzio e nella preghiera, vicinanza e solidarietà alla famiglia del bambino.