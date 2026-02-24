Ariano, centro storico e futuro urbano: focus con Discepolo, Franciosini e Cuomo

Convegni e tavoli di progettazione partecipata per le linee guida del Pua del centro storico ad Ariano Irpino,
da martedì 3 marzo 2026 a sabato 7 marzo 2026 al museo civico e della ceramica.
Il programma prevede una serie di convegni e tavoli di progettazione partecipata per le Linee Guida del PUA del centro storico.
In occasione dell'inizio delle attività dell' Ufficio di Piano e in fase di elaborazione delle linee guida programmatiche per la redazione del Pua della città storica di Ariano Irpino, il comune invita le associazioni di categoria, le associazioni culturali, gli ordini professionali, gli studenti, i cittadini a partecipare ai tavoli di progettazione condivisa dedicati che si terranno da mercoledì 4 marzo a venerdì 6 marzo presso il Museo civico della ceramica di Ariano Irpino.
I lavori saranno aperti dal convegno del 3 marzo: “Linee guida per la pianificazione attuativa-Città storica trasformazione del territorio e conservazione” con l'intervento di Andrea Pane e la presentazione della demo del rilievo aerofotogrammetrico del “Casalino” a cura di Aurea Creative Lab.
Gli interventi saranno chiusi dall' assessore regionale al governo del territorio, Vincenzo Cuomo. Il ciclo di incontri invece dalla lectio di Luigi Franciosini sabato 7 marzo.
"Rigenerazione" e "riqualificazione" sono i principali temi di confronto alla luce della nuova normativa urbanistica.
L' architetto Bruno Discepolo, assessore all' Urbanistica della Campania pro tempore, porterà l'esperienza del progetto Si.Re.Na. del centro storico di Napoli come esempio pratico di riqualificazione urbana. Foto Francesco Lops.