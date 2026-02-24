Avellino Basket, Dell'Agnello: "Dieci finali per giocarci tutto" L'ala: "Un po' di sfortuna è alle spalle, ma dobbiamo ancora crescere"

Vittoria contro l'UEB Gesteco Cividale, la terza di fila, la quarta nelle ultime cinque giornate per l'Unicusano Avellino Basket che vive una nuova fase di riposo. Gli irpini torneranno in campo venerdì 6 marzo alle 20.45 sul parquet dell'Urania Milano. "Contro Cividale è stata una bella partita, guidata sin da subito. - ha spiegato Giacomo Dell'Agnello - Siamo stati molto bravi a gestire le fasi con solidità e rotazioni. Abbiamo dieci giocatori veri. Tutti possono dare una mano. Mancano dieci gare che sono dieci finali e andiamo avanti".

"Finalmente possiamo allenarci bene in settimana"

Ora l'Avellino Basket occupa la decima posizione in classifica: ""È stato un piacere ritrovare Cividale e tutte le persone che ho conosciuto, ma testa ai due punti conquistati e alla pausa. Dovremo sfruttare al meglio la fase per inserire ancora di più Lucas Fresno e Rei Pullazi. - ha aggiunto l'ala biancoverde - Abbiamo perso a Torino di 20 punti e poi abbiamo risposto. Conta questo, ovvero la capacità di trovare forza nelle difficoltà. Abbiamo avuto tanti problemi che hanno negato una preparazione opportuna alle gare e questo ci ha condizionato. Ora stiamo lavorando bene e al completo in settimana e i risultati sono evidenti. Abbiamo salutato un po' di sfortuna, ma dobbiamo ancora crescere. Non dobbiamo porre limiti al nostro cammino".