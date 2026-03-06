Ariano, scuole comunali: serbatoi per garantire autonomia idrica Un elemento fondamentale per la sicurezza e il benessere degli studenti

Il comune di Ariano Irpino ha avviato un'importante iniziativa per promuovere la sostenibilità ambientale e il risparmio idrico nelle scuole comunali.

A partire da inizio febbraio, per un importo complessivo di 126.000 euro, sono in corso l'installazione di serbatoi di accumulo in acciaio inox in ogni plesso scolastico e la sostituzione di circa 200 vaschette di scarico, passando da modelli tradizionali da 10 litri a nuove vaschette dotate di sistema di doppio scarico, rispettivamente da 6 e 3 litri.

Il sindaco Enrico Franza ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti. Grazie a questo intervento, stimiamo un risparmio d'acqua significativo, pari al 70%, che si traduce in circa 864.000 litri all’anno. Questo non solo riduce i costi per la comunità, ma rappresenta anche un passo fondamentale verso una gestione più sostenibile delle risorse idriche"

Importanza dei serbatoi di accumulo

Un aspetto cruciale di questo progetto è l'installazione di serbatoi di accumulo in acciaio inox in ogni plesso scolastico. Questi serbatoi garantiranno una riserva d'acqua in caso di emergenze, permettendo alle scuole di rimanere autonome per circa tre giorni in situazioni di interruzione dell'approvvigionamento idrico.

"Con queste misure, possiamo scongiurare, dati alla mano, che le nostre scuole subiranno chiusure per mancanza d’acqua. La capacità di affrontare eventuali emergenze idriche rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza e il benessere dei nostri studenti".

Dati chiave

- Risparmio giornaliero: 3.600 litri

- Risparmio mensile: 72.000 litri

- Risparmio annuale: 864.000 litri

Analisi del consumo

1. Consumo giornaliero:

- Prima: 6.000 litri

- Oggi: 2.400 litri

2. Consumo su 20 giorni:

- Prima: 120.000 litri

- Oggi: 48.000 litri

3. Consumo annuale:

- Prima: 2.190.000 litri

- Oggi: 864.000 litri

Risparmi totali

- Su 20 giorni: 72.000 litri (circa 70% di risparmio)

- Annualmente: 1.314.000 litri (circa 70% di risparmio)

Questa iniziativa rappresenta un intervento concreto che rende le nostre scuole più efficienti e sostenibili, contribuendo a formare una coscienza ecologica tra i giovani cittadini di Ariano Irpino.