Ariano: stop temporaneo circolazione veicolare e pedonale via Roma Lavori in centro: ordinanza dirigenziale in vigore dalle 6.00 del 10 marzo 2026

Modifica temporanea della circolazione stradale ad Ariano Irpino, per consentire i lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione del centro storico, nell’ambito degli interventi di rigenerazione fisica e sociale del sistema delle piazze.

C'è un'ordinanza dirigenziale, la numero 7, datata 7 marzo 2026

In particolare, dalle ore 06:00 del giorno 10 marzo 2026 alle ore 24:00 del giorno 3 maggio 2026 sarà istituito il divieto di circolazione veicolare e pedonale lungo via Roma, al fine di consentire la cantierizzazione e lo svolgimento delle opere previste dal progetto esecutivo.

Durante tale periodo sarà consentito il transito pedonale esclusivamente ai residenti e agli utenti delle attività presenti nella zona, oltre ai veicoli dell’impresa esecutrice dei lavori.

Contestualmente, è disposta la riapertura al traffico veicolare e pedonale di via Mancini, che tornerà percorribile a doppio senso di circolazione.

Il servizio di trasporto pubblico urbano potrà adeguare i propri percorsi in base alle nuove disposizioni.

L'appello:

"Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto della segnaletica, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e il regolare svolgimento dei lavori.

L’amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e per la comprensione dei disagi temporanei, necessari per migliorare la fruibilità e la qualità del centro storico".