Gianluca Festa da Cirielli: ipotesi candidato sindaco di FdI, è derby con Nargi In serata l'incontro a Montoro tra l'ex sindaco e il viceministro. Ma Forza Italia come reagirà?

Gianluca Festa con Fratelli d'Italia, Laura Nargi con Forza Italia.

E' un derby ormai nel centro destra per la candidatura a sindaco ad Avellino per le elezioni di maggio prossimo tra i due principali protagonisti degli ultimi anni vissuti al comune di Avellino. Prima lui sindaco, lei vice. Poi lei sindaco e lui prima fedele alleato e poi cinico demolitore dell'amministrazione che aveva contribuito a far eleggere dagli avellinesi.

Ora la questione si sta ingarbugliando, specie dopo che in serata Gianluca Festa ha effettuato un blitz a Montoro per incontrare il vice ministro degli affari esteri, Edmondo Cirielli, per il quale Festa aveva messo la faccia candidandosi alle ultime regionali con la lista del candidato presidente della Regione del centro destra.

Stando ai rumors che sono trapelati dalle riunioni svolte nel centro della Valle dell'Irno, Festa potrebbe essere proposto da FdI come candidato sindaco: ipotesi che verrebbe portata al tavolo della coalizione.

Resta da capire come potrebbe reagire Forza Italia, che anche attraverso i recenti interventi del coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, ha ribadito che Laura Nargi è la candidata sindaco per gli azzurri. La questione si complica, per giunta era già caduto nel vuoto l'appello del parlamentare Gianfranco Rotondi che aveva chiesto un passo indietro a Festa e Nargi per favorire la costruzione dell'alleanza su un terzo nome. Da capire anche se Festa con Fratelli d'Italia si impegnerà a scendere in campo con i simboli dei partiti della coalizione e non con uno schieramento civico, civismo che Cirielli nel confronto in Regione con Livio Petitto aveva categoricamente bocciato.