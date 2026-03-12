Grottaminarda: testimonianze, storie e racconti di donne coraggiose Emigrazione femminile e disparità di genere

Sabato 14 marzo, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare "Sandro Pertini" di Grottaminarda, incontro dal titolo "Voci di donne", a cura della Fidapa BPW Italy sezione di Grottaminarda con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

Il focus dell'incontro sarà rivolto all'emigrazione femminile attraverso testimonianze, storie e racconti di donne coraggiose, raccolte dalle ospiti della serata nei propri libri e nelle proprie esperienze di vita e lavoro.

Dopo i saluti istituzionali di Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda, Virginia Pascucci, Presidente Consiglio Comunale di Grottaminarda e Rosa Ciampa, Presidente Fidapa BPW Grottaminarda, interverranno, infatti, Loredana Cornero Lopez, scrittrice, già Presidente della Commissione Uguaglianza di genere, della COPEAM che presenterà il suo libro "Sulle ali del cambiamento", Luisa Festa, sociologa, esperta di politiche di genere che presenterà il suo libro "Le donne a Pechino" e Rita Felerico, poeta e giornalista, Vice Presidente dell'Associazione "Peripli, Culture e Società Euro Mediterranee" che leggerà alcune poesie tratte dal suo libro "Del tempo trovare le parole" e modererà anche l'incontro.

«L'emigrazione femminile esiste da sempre – afferma Virginia Pascucci, delegata alle Pari Opportunità – nel passato le donne italiane, come gli uomini, scappavano dalla povertà del dopo guerra, ma oggi da cosa scappano? Da condizioni culturali che creano disparità di genere? Dalla difficoltà di trovare giusti spazi per migliorare la propria vita e realizzarsi lavorativamente ed economicamente? In qualità di amministratori che lavorano per far sì che nella propria comunità vi siano le condizioni affinchè tutti restino, ci interessa molto questo confronto con donne che hanno approfondito ed analizzato il fenomeno. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza a partecipare».