Auto in fiamme all'alba nell'avellinese, indagini in corso Vigili del fuoco in azione

Nella prima mattinata di oggi, giovedì 7 maggio 2026, intorno alle ore 6:00, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti nel comune di Grottolella, in via della Repubblica, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta all’interno di un’area privata.

I vigili in azione

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando di via Zigarelli che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata, evitando ulteriori conseguenze.

Indagini

Presenti anche i Carabinieri di Avellino per gli accertamenti di competenza. Non si registrano danni a persone. Sono in corso verifiche per stabilire le cause del rogo; al momento non si esclude l’ipotesi di un guasto di natura elettrica.