Da Vincenzo chiude dopo 50 anni di pizza: Atripalda saluta un pezzo di storia "Il forno si spegne ma il profumo dei ricordi resta" . Il saluto del sindaco

Dopo mezzo secolo di attività ha chiuso Da Vincenzo storica pizzeria di Atripalda. Gennaro, storico pizzaiolo è andato in pensione. Una vita per il mestiere quella di Gennaro, che ha iniziato a fare pizze a 13 anni con suo fratello Gaetano e suo padre Bruno Iovine, lo storico Zi Vicienzo scomparso nel 2006.

La storia della pizza

"Atripalda saluta un pezzo di storia: Buona pensione, Gennaro - racconta il sindaco Paolo Spagnuolo -

Stasera la pizzeria Da Vincenzo chiude i battenti (lo scorso 2 maggio per chi legge, ndr). Non è solo la fine di un’attività, ma il coronamento della carriera di Gennaro, lo storico volto che per anni ha animato quelle mura con sacrificio, passione e infinita bontà.

Atripalda saluta un pezzo di storia



Le cose belle hanno un inizio e una fine, ed è giusto festeggiare un’intera vita dedicata al lavoro. Se da un lato la nostra città perde un pilastro della sua vocazione commerciale, dall’altro la comunità "restituisce" Gennaro alla sua famiglia e alla sua serenità. Dopo una vita dedicata a noi, è tempo che Gennaro si goda i suoi nipotini e il meritato riposo.

Grazie di tutto, Gennaro. Atripalda ti abbraccia!

