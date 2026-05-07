Da Vincenzo chiude dopo 50 anni di pizza: Atripalda saluta un pezzo di storia

"Il forno si spegne ma il profumo dei ricordi resta" . Il saluto del sindaco

da vincenzo chiude dopo 50 anni di pizza atripalda saluta un pezzo di storia
Atripalda.  

Dopo mezzo secolo di attività ha chiuso Da Vincenzo storica pizzeria di Atripalda. Gennaro, storico pizzaiolo è andato in pensione. Una vita per il mestiere quella di Gennaro, che ha iniziato a fare pizze a 13 anni con suo fratello Gaetano e suo padre Bruno Iovine, lo storico Zi Vicienzo scomparso nel 2006. 

La storia della pizza

"Atripalda saluta un pezzo di storia: Buona pensione, Gennaro - racconta il sindaco Paolo Spagnuolo -
Stasera la pizzeria Da Vincenzo chiude i battenti (lo scorso 2 maggio per chi legge, ndr). Non è solo la fine di un’attività, ma il coronamento della carriera di Gennaro, lo storico volto che per anni ha animato quelle mura con sacrificio, passione e infinita bontà.

Atripalda saluta un pezzo di storia


Le cose belle hanno un inizio e una fine, ed è giusto festeggiare un’intera vita dedicata al lavoro. Se da un lato la nostra città perde un pilastro della sua vocazione commerciale, dall’altro la comunità "restituisce" Gennaro alla sua famiglia e alla sua serenità. Dopo una vita dedicata a noi, è tempo che Gennaro si goda i suoi nipotini e il meritato riposo.
Grazie di tutto, Gennaro. Atripalda ti abbraccia!
 

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