Dieci nuovi agenti nel carcere di Ariano, Fruncillo: "Segnale importante" L'attenzione del Governo per la sicurezza e dignità della polizia penitenziaria

"Desidero esprimere, a nome del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, un ringraziamento al sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni e al Governo guidato da Giorgia Meloni per l’attenzione concreta riservata agli istituti penitenziari campani e, in particolare, alla realtà di Ariano Irpino.

Così Ines Fruncillo, presidente provinciale Fratelli d'Italia.

L’assegnazione di nuove unità di personale della Polizia Penitenziaria provenienti dal 186° corso rappresenta un segnale importante e tangibile di presenza dello Stato.

L’incremento di 10 agenti presso il carcere di Ariano Irpino costituisce una risposta concreta alle esigenze di sicurezza, organizzazione e funzionalità dell’istituto penitenziario, oltre che un sostegno fondamentale agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria che, con spirito di servizio e sacrificio, garantiscono quotidianamente legalità e sicurezza.

Per troppo tempo il sistema carcerario italiano ha subito disattenzioni e sottovalutazioni da parte di governi che hanno preferito rinviare problemi strutturali anziché affrontarli con serietà e visione.

Oggi, invece, il Governo Meloni dimostra con i fatti una linea diversa: investimenti, rafforzamento degli organici, attenzione alle condizioni di lavoro degli operatori e maggiore tutela della sicurezza negli istituti.

La presenza dello Stato si misura soprattutto nei luoghi più complessi. Ed è proprio nella gestione

delle complessità che questo Governo sta dimostrando credibilità, autorevolezza e capacità di intervento.

A nome di Fratelli d’Italia Avellino rivolgo dunque un ringraziamento al sottosegretario Balboni e a tutto il Governo nazionale per un’azione che rafforza concretamente il presidio di legalità rappresentato dal carcere di Ariano Irpino e restituisce attenzione al lavoro della polizia penitenziaria".