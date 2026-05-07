Ballardini: "Il rinnovo? Ho incontrato il direttore, è stato un bell'incontro" Il tecnico biancoverde: "La priorità, però, oggi si chiama Modena con il finale di stagione"

"La squadra sta bene, ma mi era parsa al meglio anche verso Empoli e poi la gara non è andata come volevamo. La speranza è di fare una bella partita". Così Davide Ballardini ha aperto la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Modena, in programma domani (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi". "Affronteremo una squadra seria, che ha ottenuto il suo obiettivo, ma che sicuramente vorrà continuare a dimostrare il valore anche qui. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino - Gli infortuni? Non ci sono Reale, Simic e Sala. Palmiero ha un fastidio a una spalla. Favilli ha fatto un esame, non è nulla di serio, ma non sta bene. Anche Milani non c'è. Nonostante un bellissimo gol con il piede debole in allenamento, in quegli istanti ha accusato nuovamente dolore all'altro e, quindi, non ci sarà".

"Quando sarà finito il campionato parleremo"

C'è il ballottaggio Iannarilli-Daffara: "Posso contare su due portieri bravi, è una fortuna e deciderò domani. Il rinnovo? Ripeto quanto già detto. Penso e pensiamo alla partita. Quando sarà finito il campionato parleremo. Da lunedì o più in là... passerà per il risultato e per la classifica al termine dell'ultima giornata. Ho incontrato il direttore, è stato un incontro buono, però pensiamo a finire il campionato nel migliore dei modi. Questa è la prorità".