Montemiletto: finanziamento per la strada rurale "Isca del mulino" Una buona notizia per le aziende agricole del territorio

Il comune di Montemiletto ha ottenuto un ulteriore finanziamento dell’importo di € 497.843,80, dando l’ennesima importante risposta alla comunità, al fine di potenziare l’accessibilità e la sicurezza di un’area dove insiste il maggior numero di attività ed aziende agricole del nostro territorio.

Montemiletto, con i suoi 95 punti su 100, si è collocato al 50° posto, tra i soli 60 progetti ammessi e finanziati su 356 domande presentate.

Della Provincia di Avellino sono solamente 17 i comuni che sono entrati in posizione utile nella graduatoria pubblicata nell’ambito del bando SRD07 “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali - Azione 1 Reti viarie al servizio delle aree rurali” del Csr Campania 2023-2027.

L’amministrazione comunale ha inteso rivolgere una particolare attenzione al sostegno, all’adeguamento e all’ampliamento della viabilità a servizio dell’area rurale e delle aziende agricole della località Isca del Mulino/Apruzzese, con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, prevedendo di adeguare la strada di collegamento che mette in comunicazione il comune di Montemiletto a quello di Taurasi ed in generale al territorio della Media Valle del Calore.

Il recupero ed il potenziamento delle strade rurali rientra in una strategia più ampia volta a contrastare lo spopolamento, ad incrementare i servizi e a rendere le zone a vocazione agricola più attrattive come luoghi di residenza e lavoro, migliorando l’opportunità di poterle visitare e quindi di migliorare e potenziare il turismo cosiddetto enogastronomico.

Si ringraziano i tecnici e tutti i professionisti che hanno collaborato per tale risultato, a conferma che l’amministrazione comunale di Montemiletto continua a perseguire ed a raggiungere obiettivi grazie ed esclusivamente alla programmazione svolta in questi anni a beneficio della comunità.