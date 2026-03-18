Rifiuti, Montemiletto:"Siamo e in regola con i pagamenti e pretendiamo rispetto" La lettera dei sindaco Massimiliano Minichiello alla società Irpiniambiente

Il comune di Montemiletto è in regola con i pagamenti e pretende che il servizio di raccolta dei rifiuti da parte di Irpiniambiente sia svolto in modo puntuale ed efficiente.

In ordine ai disagi che stanno interessando il nostro paese ed il territorio irpino, ancora prima di capire le ragioni altrui ovvero di Irpiniambiente, l’amministrazione comunale di Montemiletto ha come unico obiettivo quello che venga garantito il servizio, stando dalla parte dei propri cittadini.

Da Irpiniambiente pretendiamo che la raccolta dei rifiuti sia svolta con la massima efficienza perché il Comune di Montemiletto corrisponde puntualmente i costi del servizio, essendo fermi con il pagamento al mese di gennaio 2026.

Forse si tratta di uno dei pochi comuni della Provincia che è perfettamente in regola con le proprie scadenze".

A dichiararlo è il sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello

"Riguardo agli operai, esprimiamo a loro la massima vicinanza per il disagio subito a causa del mancato pagamento degli stipendi. Ma ripetiamo, l’unico modo per dimostrare rispetto, in modo concreto, sia nei confronti della società, che dei dipendenti, è quello di essere puntuali con i pagamenti e, per tale motivo, non accettiamo lezioni da parte di chi, quando ha ricoperto il ruolo di amministratore comunale, oltre che di componente dell'Ato rifiuti, è stato capace solo di far accumulare debiti per il nostro Comune proprio sul servizio rifiuti, oltre a non risolvere un bel niente.

Sul futuro della gestione del ciclo dei rifiuti rassicuriamo i nostri cittadini che non saranno fatte scelte avventate da parte dell’amministrazione comunale fino a quando non saranno chiarite tutte le condizioni finanziarie dell'operazione, per essere certi che il Comune acquistando le quote non subisca ulteriori pesi, più di quanto ne abbia già subiti in passato per effetto di anni di gestione a dir poco scellerate".