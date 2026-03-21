Scacchi: successo per l'istituto San Tommaso d'Aquino di Grottaminarda Studenti pronti alla sfida delle regionali

Gli studenti della secondaria di primo grado dell'istituto omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino superano brillantemente le selezioni provinciali dei Tss, giochi studenteschi di scacchi e sono pronti alla sfida delle regionali.

Alle selezioni che si sono svolte presso l’istituto comprensivo “Palatucci” di Montella, hanno partecipato 12 tra ragazze e ragazzi dell'Istituto di Grottaminarda, provenienti dalle quattro sezioni, accompagnati dai docenti Tony Galante e Franca Maria Penta che hanno curato il progetto di scacchi a scuola, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale guidata da marcantonio Spera, di concerto con la dirigente scolastica, Maria Antonietta Rizzo.

"Un grande ringraziamento alla scuola per aver creduto in questo progetto e all'Asd circolo scacchistico di Montella che lo ha concretizzato - afferma l'assessore allo sport, Michele Spinapolice - il progetto ha portato i suoi buoni frutti in termini di avvicinamento ad una disciplina decisamente formativa ed anche un bellissimo risultato dal punto di vista sportivo.

Facciamo le congratulazioni ed il nostro in bocca al lupo ai ragazzi affinchè continuino al meglio questo percorso. Adesso li attende la fase regionale, ad Avellino il 15 aprile, dove ci saranno le scuole di tutta la Campania a contendersi il prestigioso traguardo della fase nazionale".

Grande soddisfazione per il risultato ottenuto dagli alunni dell'omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino di Grottaminarda viene espressa, naturalmente, anche dalla dirigente Rizzo che si complimenta con loro per aver raggiunto la fase regionale dei giochi studenteschi in una disciplina, quale quella degli scacchi, che aguzza la mente, la memoria, la concentrazione, la capacità di pianificazione e di risoluzione dei problemi.