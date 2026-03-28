Serino, giornata di prevenzione dermatologica: boom di visite e controlli Iniziativa a cura dell'associazione "Prevenire è meglio che curare" del presidente Salvatore De Feo

Nel segno del nome dell'associazione "Prevenire è meglio che curare" è stata davvero un successo la giornata di prevenzione dermatologica che si è svolta oggi - sabato 28 marzo - a Serino, presso i locali del convento di San Francesco.

Oltre trenta i controlli dermatologici che hanno consentito ai pazienti di sottoporsi alla visita in maniera gratuita, iniziativa resa possibile dall'impegno instancabile di un professionista del settore della sanità come Salvatore De Feo, patient manager presso la clinica Montevergine di Mercogliano, ma da sempre punto di riferimento dell'associazione di Serino "Prevenire è meglio che curare", di cui De Feo è presidente, che da oltre vent'anni organizza per i cittadini serinesi, e non solo, campagne gratuite di prevenzione sanitaria estremamente importanti per anticipare le diagnosi dei medici rispetto a patologie importanti.

I controlli dermatologici sono stati affidati al dottore Raffaele Iandoli, già direttore del reparto di dermochirurgia dell'azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino.