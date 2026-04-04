Festività, raccolta del vetro a Grottaminarda: programmato il recupero

Tenuto conto che lunedì 6 aprile, giorno della pasquetta, la raccolta della frazione del vetro salta nella zona urbana per le utenze domestiche e per le attività commerciali, è stato programmato il recupero per il giorno successivo martedì 7 aprile a partire dalle ore 12.00.
Come avvenuto anche in occasione di altri festivi, l’amministrazione comunale, sempre attenta nel cercare di garantire il miglior servizio e soprattutto nell'evitare disagi ai cittadini, si sta impegnando con la collaborazione di IrpiniAmbiente per recuperare le raccolte che da calendario saltano.