Pasqua e Montevergine, funicolare aperta e fedeli commossi: Si prega per la pace Funziona il piano collegamenti . L'Abate nell'Omelia: preghiamo per la pace nel mondo

Fedeli in preghiera a Montevergine nel giorno della Santa Pasqua. La funicolare in moto e in perfetta funzione ha garantito il trasporto di turisti e pellegrini verso il Santuario di Mamma Schiavona. Ha funzionato la macchina organizzativa di protezione civile, forze dell'ordine e volontari a corredo del servizio. "E' stato un giorno speciale, è stato bellissimo rivedere gli occhi emozionati dei fedeli raggiungere il santuario, la vetta del Partenio - commenta l'ingegnere Alvino dell'Air Campania, che ha personalmente seguito l'andamento della giornata - Nessun disagio ha turbato il sereno svolgimento del servizio, anche grazie all'impeccabile supporto di forze dell'ordine e volontari".

L'abate: basta guerre

La Santa Messa è stata officiata dall'Abate don Riccardo Luca Guariglia. "Il Signore e’ veramente risorto, Alleluia. Preghiamo per la Pace nel mondo”. Un particolare augurio di una Santa Pasqua a tutti i devoti della Madonna di Montevergine quello arrivato dall'Abate che nella sua omelia ha ricordato come il dono della pace vada sempre preservato e difeso. Tanti i fedeli che si sono raccolti nel santuario molti i visitatori ritornati a Mercogliano complice la splendida giornata con temperature da primavera inoltrata.