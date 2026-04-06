Pasqua e Pasquetta 2026 da sold out in Irpinia a Casa Reale/VIDEO Tradizione, gusto e divertimento per tante famiglie giunte anche da fuori regione

Pasqua e Pasquetta 2026 da sold out in Irpinia nell'incantevole scenario di Casa Reale a Sturno. La struttura di Giancarlo Molinario si conferma ancora una volta tra le più gettonate des sud Italia.

Una location elegante, immersa nel verde dell’Irpinia, tra tradizione, gusto e divertimento per tante famiglie giunte anche da fuori regione.

Il sole e il clima piacevolissimo che ha spinto tutti ad abbandonare finalmente i giubbotti e a tuffarsi in pista spinti dal grande vigore di Antonio Calabrese, showman ormai collaudato di Casa Reale nelle più importanti ricorrenze ha reso ancora più coivolgente e calorosa la giornata di Pasquetta.

Menù curato nei minimi dettagli. Intrattenimento e animazione per grandi e piccoli. Esperienze dedicate ai bambini

C'è chi ha pernottato nelle meravigliose camere rinnovate approfittando di pacchetti dedicati. Animazione bambini. Gonfiabili da piazza, calcetto gonfiabile, tiro a bersaglio e tiro a barattolo, mini laboratori creativi, giochi di gruppo, mascotte e animatrici dedicate.

Due giornate davvero fantastiche curate nei minimi dettagli da tutto lo staff di Casa Reale. Insomma, tra sapori autentici e atmosfera raffinata, sono state due giornate di divertimento per adulti e bambini.