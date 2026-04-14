Ladri in paese, il sindaco lancia l'allarme via social: state attenti Stasera il tentativo di furto a Montefredane

Ladri in paese e il sindaco lanciA l'allarme via social. Succede a Montefredane questa sera. Il sindaco intorno alle 21.30;ha deciso di utilizzare anche i canali social per avvisare i residenti. "Attenzione ladri in Via Alimata . Viene segnalato che da pochi minuti si è verificato un tentativo di furto in abitazione in Via Alimata a Montefredane. Ai cittadini residenti si consiglia massima attenzione e di segnalare eventuali balordi alle forze dell'ordine.". Scrive Ciro Aquino invitando i residenti a prestare la massima attenzione.