Roberto Cardinale presenta la coalizione e inaugura il comitato elettorale Ariano Irpino: verso le amministrative 2026

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, Roberto Cardinale annuncia un doppio appuntamento pubblico in programma per domenica 26 aprile 2026, che segnerà l’avvio ufficiale del percorso elettorale.

Alle ore 18.00, presso la Sala Ilaria Alpi (Palazzo degli Uffici) ad Ariano Irpino, si terrà la presentazione della coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Cardinale. Sarà l’occasione per presentare la squadra, condividere la visione e avviare un primo momento di confronto con la cittadinanza.

Al termine dell’incontro, è prevista una passeggiata condivisa verso Piazza Plebiscito, dove si terrà l’inaugurazione del comitato elettorale al civico 34, che costituirà il punto di riferimento delle attività e degli incontri con i cittadini nel corso della campagna elettorale.

"Sono entusiasta di avviare questo percorso insieme alla coalizione che sostiene la mia candidatura e di aprire le porte della nostra sede elettorale, che rappresenterà il cuore pulsante delle attività e il simbolo di un impegno collettivo per il futuro di Ariano", dichiara il candidato sindaco Roberto Cardinale.

"Abbiamo immaginato questo spazio come un luogo aperto a tutte e a tutti, dedicato all’ascolto,

al confronto e alla costruzione condivisa".

Nel corso dell’iniziativa saranno presentate le principali linee guida del programma elettorale, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo, dei servizi e della qualità della vita, favorendo il confronto diretto con i cittadini. A seguire dell’inaugurazione è previsto un momento di socialità con rinfresco.

"Siamo pronti a lavorare insieme nell’esclusivo interesse della nostra città", conclude Roberto Cardinale. «Invito tutte e tutti a partecipare e a contribuire con idee e proposte".