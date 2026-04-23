Olimpiadi di civiltà, lingua latina e greca: successo per il liceo di Mirabella Primo assoluto della competizione per la regione Campania Francesco Tammaro

Nuovo traguardo importante per lo storico liceo di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Luci accese sulla classe quinta del Liceo Classico, impegnata nelle Olimpiadi di civiltà e lingua latina e greca.

Primo assoluto della competizione per la regione Campania - Sezione lingua e civiltà latina e lingua e civiltà greco - latina è Francesco Tammaro.

Francesco, diciottenne di Mirabella e frequentante l’ultimo anno del liceo, ha già alle spalle un percorso scolastico conosciuto e brillante. Ha convinto la commissione esaminatrice del concorso con un elaborato di analisi e confronto su testi di autori latini come Virgilio, Marziale, Tacito e Agostino.

E’ felice di aver portato la sua scuola sulla vetta del podio, emergendo tra tanti studenti provenienti da altri prestigiosi istituti della Campania.

Hanno conquistato ottime posizioni in graduatoria anche gli alunni della stessa classe liceale. Penta Cesare è secondo classificato nella sezione lingua latina, Di Donato Adriana terza classificata nella sezione lingua greca, Pascucci Valentina sesta classificata nella sezione lingua greca, Colarusso Luigi nono classificato nella sezione lingua latina e Mustone Giorgia tredicesima classificata nella sezione civiltà latina e lingua e civiltà greco - latina.

La notizia dei premiati, arrivata nella tarda mattinata di Sabato diciotto Aprile, si è subito diffusa tra docenti e alunni. Grande soddisfazione della dirigente, dottoressa Maria Ullucci, da sempre attenta alla qualità degli apprendimenti e alla valorizzazione delle eccellenze. Grande entusiasmo di tutto il corpo docente e della professoressa Bernadette Santoro che, con grande competenza, ha guidato gli studenti nella conoscenza delle lingue classiche. Ora Francesco punta più in alto. Il Cinque Maggio 2026 si terrà a Potenza, nel liceo Quinto Orazio Flacco, la finale nazionale per i campionati di lingue e civiltà classiche. Qui si riuniranno i migliori allievi provenienti dalle diverse regioni d’Italia, pronti a contendersi l’ambito riconoscimento. Tutta la scuola tifa per Francesco e per i suoi nuovi successi e intanto spera di poter riaccendere i riflettori su questo importante polo scolastico dell’Irpinia.