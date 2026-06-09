Nessuno escluso: Avellino oltre lo sport I diritti e l'inclusione delle persone con disabilità scendono in campo

"Avellino Oltre lo sport" è un evento dedicato all’integrazione delle persone diversamente abili nato nel 2018 su iniziativa dell’allora assessore alla Sport del Comune, Donatella Buglione - attualmente allenatrice di Basket con Acsi Basket 90 - , del delegato provinciale del Coni di Avellino, il professore Giuseppe Saviano, e di Giovanni Esposito, del Mid.

La manifestazione è nata per celebrare la Giornata Internazionale delle persone con disabilità istituita nel 1993 dalle Nazioni Unite che cade ogni anno il 3 dicembre, con l’obiettivo di promuovere i diritti, l'inclusione e il benessere delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della società.

Vogliamo, con questa kermesse, contribuire ad abbattere pregiudizi e barriere culturali, promuovere spazi fisici, trasporti e contenuti digitali a misura di tutti, ribadire l'uguaglianza e la partecipazione attiva nella vita politica, sociale ed economica.

Nel corso degli anni la denominazione dell’evento è cambiato in “Nessuno Escluso. Avellino oltre lo sport” e si è aggiunta, tra gli organizzatori, l’associazione nazionale “Alice” - che annovera tra i suoi soci la dottoressa Francesca Fasolino, irpina, che è anche la nostra grafica - che promuove la consapevolezza sull’endometriosi. Il 2025-2026 è stato particolare, perchè si è deciso di sperimentare cose nuove.

Nel mese di dicembre del 2025, nel suggestivo scenario dello “Spazio Arena” di Avellino, in via Santissima Trinità, è stato organizzato il “Concerto al Buio” che ha riscosso un buon successo, grazie alla magnifica esibizione di Edo Notarloberti al violino e di Carla Boccadifuoco al pianoforte.

Giovedì 11 giugno, a partitre dalle 17.30, ci cimenteremo in una sorta di “Summer Edition”, visto che l’evento si terrà al Campo Coni di via Tagliamento, durante la fortunata manifestazione “Sport Days” giunta alla sua 25^ edizione, organizzata dal professore Giuseppe Saviano e dal suo staff.

Una gran, bella sopresa di quest’anno è il nostro baby presentatore, una vera forza della natura, Samuel Nutini che frequenta la seconda media dell’Ic Comprensivo di Monteforte Irpino. Un giovane dotato non solo di spiccate doti intellettive ma anche di profonda umanità. Lo abbiamo voluto con noi perchè non è vero che il futuro è dei giovani. LO E’ IL PRESENTE.

Contiamo di avere “in campo” diverse realtà che ci onoreranno della loro presenza. Iniziamo dal “Centro Aprea” di Atripalda presieduto da l’infaticabile e instancabile Renata Romano, punto di riferimento per l'inclusione sociale e l'assistenza alle persone con disabilità che offre laboratori, formazione e spazi di aggregazione, tra cui un recente "Bar Solidale”. Nell’ambito delle attività del Centro Aprea, c’è anche il gruppo musicale de “I Sognatori”. La band sarà presente giovedì 11 giugno: promuove l'inclusione sociale e l'integrazione attraverso l'arte, ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui la conquista della finale regionale della Performer Cup Italia in Campania. E sarà presente anche la formazione di calcio paralimpico nata nel Centro Aprea per promuovere l'inclusione e abbattere le barriere sociali e fisiche. Il progetto ha conquistato risultati di rilievo, tra cui il secondo posto nel campionato regionale.

Musica ed integrazione anche con la neonata band dell’Istituto Aurigemma di Monteforte Irpino, “Aury Jam”, la scuola guidata dalla dirigente Filomena Colella.

Saranno presenti anche i ragazzi del Sai Sistema di Accoglienza e Integrazione di Teora gestito dalla Cooperativa Sociale Intra.

Con noi anche i volontari dell’associazione Serino Humanitas, un gruppo ben radicato sul territorio, guidato dall’intraprendente e mai doma Laura Rocco, imprenditrice di successo nella frazione Canale, che darà vita ad una serie di laboratori inclusivi.

Spazio anche al Fiorellino e la Tartaruga, l’Associazione fondata da Claudia Garofalo e Federica Saporito, due mamme di bambini autistici che hanno deciso di contribuire alla diffusione della conoscenza e della consapevolezza di cosa voglia dire essere affetti da sindrome dello spettro autistico. Ci proporrano una riproduzione del musical Peter Pan andato in scena in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo il 2 aprile ad Aiello del Sabato.

La Cooperativa Sociale Pianeta Autismo, che porta avanti il progetto “ Laboratori clinici sull’autismo” dal 2014 in convenzione con l’Asl di Avellino per ragazzi adolescenti ed adulti con sindorme dello Spettro autistico, ci presenterà un percorso psicomotorio, sottoforma di videogame.

Con noi anche “Ad Astra”, cooperativa sociale che nasce da professioniste della riabilitazione. Ad Astra sarà accompagnata dalla Pallacanestro Baiano e dal Comune di Baiano con il sindaco Enrico Montanaro, per presentarci un’app innovativa pensata per aiutare bambini e ragazzi ipovedenti, o con difficoltà nella lettura autonoma, ad accedere più facilmente ai contenuti scritti attraverso l’intelligenza artificiale. L’app rientra nel progetto “Orizzonti Digitali”, realizzato ad hoc come supporto alle attività della Cooperativa Sociale AD ASTRA e della Biblioteca Comunale di Baiano, con l’obiettivo di mettere le tecnologie AI più avanzatea disposizione dell’autonomia e dell’accesso alla lettura.

Il Chirs, presieduto da Mariangela Perito da sempre vicino al mondo dell’inclusione e della nostra manifestazione, promuove un laboratorio di disegno e bricolage. Con noi anche Valentina Bianco, mamma del piccolo Alessio, in rappresentanza dei tanti genitori che, ogni giorno, affrontano quella che non dovrebbe essere una battaglia, ma il normale rispetto dei diritti civili, ed il Parco regionale del Partenio, presieduto da Francesco Iovino, con i visori inclusivi. Nostri compagni di viaggio, infine, anche il comitato provinciale dell’Unicef, la consigliera comunale di Mercogliano Barbara Evangelista, Graziella Ammaturo e Vivi l’Epilessia in Campania ODV.