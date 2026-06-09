Villanova del Battista tra i comuni più ordinati e accoglienti in Irpinia Interventi su tutto il territorio comunale disposti dal sindaco e amministrazione comunale

Proseguono gli interventi su tutto il territorio comunale per rendere Villanova del Battista sempre più curato, sicuro e accogliente.

E' il sindaco Ernesto Iorizzo a fare il punto della situazione: "Cura e manutenzione del verde pubblico e dei nostri splendidi alberi secolari, pulizia delle strade e riqualificazione delle ringhiere deteriorate dal tempo, rifacimento della segnaletica orizzontale, installazione e sostituzione della segnaletica verticale ormai sbiadita, posizionamento di nuovi cestini dedicati ai bisogni dei cani in diversi punti del paese, rifacimento del manto stradale in vari tratti del territorio comunale, rifacimento di importanti tratti stradali che da anni presentavano criticità e condizioni di forte deterioramento".

I lavori sulla viabilità e per la pulizia del verde pubblico non si fermeranno qui: "Nelle prossime settimane verranno infatti sistemati ulteriori tratti stradali sia all’interno del centro abitato che lungo diverse strade rurali del nostro comune, migliorando sicurezza, percorribilità e collegamenti.

A breve prenderanno il via anche gli interventi di ammodernamento dell’illuminazione pubblica, con la sostituzione delle componenti obsolete e delle batterie non funzionanti dei lampioni alimentati da pannelli fotovoltaici e l’installazione di nuovi sistemi a Led.

Un grazie viene rivolto:

Agli operai della comunità montana, sempre presenti e disponibili, gli operatori di Anc impegnati nel rifacimento della segnaletica orizzontale sempre efficienti, ad Angelo Ciccone, impegnato costantemente nelle attività di manutenzione del verde pubblico e di spazzamento delle strade, ai lavoratori del progetto Gol, in particolare: Agostino O Barese, Baviello per la manutenzione del verde pubblico, Gerardina Lucia ed Elisabetta per la pulizia e la cura delle strutture comunali e Tania per il prezioso supporto amministrativo.

Piccoli e grandi interventi che, giorno dopo giorno, testimoniano l’impegno concreto per una Villanova del Battista più bella, più sicura e più vivibile per tutti.

