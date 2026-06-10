La L84 Torino vince Gara 1 ad Avellino: Sandro Abate ko (2-5) Ripresa con il 3-0 piemontese e irpini costretti a vincere Gara 2 ed eventuale bella in trasferta

La L84 Torino passa al PalaDelMauro in Gara 1 dei quarti di finale Scudetto. La Sandro Abate esce sconfitta per la terza volta in stagione nei match contro i piemontesi. I verdeneri di Rios firmano il doppio vantaggio con De Oliveira al 5' e Raguso all'11', gli irpini trovano il pari in pochi istanti tra il 21' e il 22' con Galletto e Maltauro. Nella ripresa parziale di 3-0 della L84 con la doppietta di Fortini e il gol di Tuli. Risultato di 5-2 e Sandro Abate costretta a vincere due volte in trasferta per il pass semifinale. Venerdì è in programma Gara 2 sul campo della L84 come l'eventuale Gara 3.

Il regolamento

"Quarti di finale, semifinali e finale si disputeranno al meglio delle tre gare. La prima si disputerà in casa della peggiore classificata al termine della stagione regolare, la seconda e l’eventuale bella in casa della migliore classificata. Sarà vincente la squadra che si aggiudicherà due gare: nel caso di parità al termine dei 40’ regolamentari, spazio a due tempi supplementari di 5′ ciascuno; qualora l’equilibrio dovesse persistere, la sfida si deciderebbe ai tiri di rigore": si legge sul sito della Divisione Calcio a 5.