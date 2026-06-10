Ariano, cani randagi davanti al cimitero: l'Asl ha eseguito la cattura Utilizzato un recinto video sorvegliato presidiato h24 da personale specializzato

Il dipartimento di prevenzione dell'Asl di Avellino diretto da Nicolino Rossi ha disposto la cattura urgente di cani randagi giudicati aggressivi, presenti nel piazzale antistante il cimitero di Ariano Irpino, cinque in totale, un sesto successivamente microchippato e restituito al proprietario dopo essere stato ammonito per la mancata custodia, un altro ancora sfuggito alla cattura anch'esso probabilmente padronale.

Ad eseguire l'intervento disposto dall'Asl Dog's Town srl accalappiamento, rifugio per cani di Pignataro Maggiore, con in prima persona il responsabile veterinario Giovanni Ferrara, attraverso l'utilizzo di un recinto di cattura video sorvegliato e con chiusura da remoto, presidiato h24 al fine di garantire il massimo rispetto delle regole e il benessere degli animali, tutti trasferiti nel canile sanitario. Nella stessa area presenti anche quattro cinghiali di grosse dimensioni. L'Asl ha già avviato le procedure per la cattura degli animali selvatici.

Il sindaco Mario Ferrante si è congratulato con il dipartimento di prevenzione dell'Asl e gli addetti ai lavori per la professionalità con la quale è stata portata a termine l'operazione a tutela della pubblica incolumità.

La determina firmata dal dirigente dell'area finanziaria dell'ente Tommaso Infante, ha visto il parere del comando di polizia municipale di seguito riportato: "Nulla osta, ai soli fini di occupazione suolo" e dell'area tecnica comunale con la seguente raccomandazione: "l'area oggetto di occupazione, non dovrà interessare la zona adiacente i bagni pubblici e neppure la zona prospiciente i box per rivendita fiori e ceri insistenti nel piazzale antistante il cimitero comunale". E così è stato. Operazioni svolte nel rispetto delle regole.