Muore bimbo di 8 mesi, la tragedia di Alessandro: Piccola stella brilla in cielo Ondata di dolore sui social: la tragedia colpisce le comunità di Avella e Mudano del Cardinale

Le comunità di Avella e quella di Mugnano del Cardinale sotto choc per la morte di Alessandro Antonio Iervolino, volato in cielo a soli otto mesi. Il piccolo si è spento due giorni fa e ieri si sono tenuti i funerali. Era nato con dei problemi al fegato e nonostante le cure e gli sforzi compiuti, per lui non c’è stato nulla da fare.

La tragedia senza fine, il dolore del sindaco

A piangere la sua scomparsa il padre Gianluca e la madre Brigida, il fratellino Luigi e i parenti.

Ieri i funerali presso la Chiesa di San Pietro in Avella. "Le parole non riescono a lenire il dolore della famiglia del piccolo Alessandro Antonio Iervolino."Un abbraccio forte e di vicinanza." Commenta addolorato il sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi.

Una piccola stella ora brilla in cielo

"Di fronte alla perdita di un bambino di 8 mesi, le parole risultano inadeguate. È fondamentale soltanto offrire la nostra vicinanza, il nostro silenzio rispettoso. Non ci sono parole per descrivere un dolore così grande. Vi siamo vicini con tutto l'affetto possibile. Commenta il parroco sui social della chiesa di Maria Santissima delle Grazie. "Una piccola stella ora brilla in cielo" dice il parroco.

Siamo devastati

"Siamo devastati per la perdita del piccolo Alessandro

Profondamente addolorati porgiamo le nostre sentite condoglianze al papà Gianluca, alla mamma Brigida Napolitano, al fratellino Luigi, ai nonni e a tutti i parenti.

I membri del Comitato festa patronale 2026 Madonna delle Grazie San Sebastiano vi sono vicini in questo momento di profondo lutto."

