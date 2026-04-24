Nicola Serafino: "Strade provinciali abbandonate, ecco un altro esempio"

Strada provinciale 139 nel territorio di Montecalvo Irpino. Siamo nella Valle del Miscano. La nostra giornata si apre con questa segnalazione di Nicola Serafino, imprenditore e attento osservatore del territorio.
"Si tratta della strada che collega la 414 con la 90 bis in località Bellavista di Casalbore. Quello ce vedete nella foto è un altro inferno. Una strada abbandonata da decenni, una provinciale che non può essere circolata, attraversata, piena di solchi, canali, fosse. Una strada sgretolata, pozzanghere a non finire. Una strada abbandonata.
Un territorio che dovrebbe svilupparsi e creare armonia per le nuove generazioni e invece resta abbandonato a se stesso".
Qual'è l'alternativa? E' una domanda che pongo ai rappresentanti del territorio di Casalbore e Montecalvo Irpino. Che futuro avranno le nostre giovani generazioni? Ma perchè siamo provincia di Avellino, se le strade sono così impraticabili e dimenticate?
Strade purtroppo inagibili, impercorribili e ad altissimo rischio in molte zone dell'Irpinia. Un esempio lampante la zona Asi di cui ci siamo occupati proprio ieri.