Nicola Serafino: "Strade provinciali abbandonate, ecco un altro esempio"

Ma perchè siamo ancora provincia di Avellino, se le strade sono così impraticabili e dimenticate?

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La segnalazione del giorno

Montecalvo Irpino.  

Strada provinciale 139 nel territorio di Montecalvo Irpino. Siamo nella Valle del Miscano. La nostra giornata si apre con questa segnalazione di Nicola Serafino, imprenditore e attento osservatore del territorio.

"Si tratta della strada che collega la 414 con la 90 bis in località Bellavista di Casalbore. Quello ce vedete nella foto è un altro inferno. Una strada abbandonata da decenni, una provinciale che non può essere circolata, attraversata, piena di solchi, canali, fosse. Una strada sgretolata, pozzanghere a non finire. Una strada abbandonata.

Un territorio che dovrebbe svilupparsi e creare armonia per le nuove generazioni e invece resta abbandonato a se stesso".

Qual'è l'alternativa? E' una domanda che pongo ai rappresentanti del territorio di Casalbore e Montecalvo Irpino.  Che futuro avranno le nostre giovani generazioni? Ma perchè siamo provincia di Avellino, se le strade sono così impraticabili e dimenticate?

Strade purtroppo inagibili, impercorribili e ad altissimo rischio in molte zone dell'Irpinia. Un esempio lampante la zona Asi di cui ci siamo occupati proprio ieri.

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