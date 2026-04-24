Ariano, Panacea: "Un carico di pasta per persone bisognose" Ancora un gesto di solidarietà da parte dell'associazione di volontariato arianese

Un carico di pasta per persone bisognose. Ancora un gesto di solidarietà da parte dell'associazione di volontariato Panacea ad Ariano Irpino, grazie alla donazione della famiglia De Matteis nella zona industriale di Flumeri.

"Rivolgiamo un grazie sincero al team De Matteis per questo grande gesto, l'ennesimo, che ci permette ci distribuire confezioni di pasta a chi vive in condizioni disagiate - afferma la presidente di Panacea Odv Maria Spina Pratola".

E' già successo nel periodo natalizio e pasquale. "Una grande sinergia e attenzione ai bisogni della gente. Oltre alla distribuzione di alimenti del banco alimentare, il nostro intento è quello di fornire un ulteriore aiuto a chi è veramente in difficoltà, grazie al prezioso supporto degli imprenditori presenti sul territorio.

Le richieste si aiuto sono tantissime e cercchiamo di soddisfarle al meglio grazie all'impegno dei volontari".