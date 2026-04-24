Avellino-Bari, le probabili formazioni: il "Partenio-Lombardi" è sold-out Alle 21 la sfida per la trentaseiesima e terzultima giornata di campionato

"Esauriti tutti i biglietti in vendita": così l'Avellino ha comunicato il sold-out al "Partenio-Lombardi" per la sfida con il Bari. Ultime ore, poi sarà match per la trentaseiesima e terzultima giornata del campionato di Serie B. Dopo aver blindato la salvezza c'è il sogno playoff per i lupi, privi di Simic che ha rimediato la distrazione al flessore della coscia sinistra con i tempi di recupero non certificati dalla nota ufficiale nelle scorse ore. Out anche Milani, Sgarbi, Pane e il lungodegente Reale. Modulo 4-3-1-2 per l'Avellino con Enrici pronto a sostituire Simic e a far coppia con Izzo al centro della difesa. Anche Sala è reduce da una settimana condizionata da problemi fisici e Fontanarosa può essere titolare anche questa sera per la fascia sinistra. Negli altri ruoli si vola verso le conferme con Palumbo alle spalle di Biasci e Patierno.

Le probabili formazioni

Serie B

Trentaseiesima Giornata

Avellino-Bari

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Patierno, Biasci. All. Ballardini. A disp. Daffara, Missori, Sala, Tutino, Pandolfi, Russo, D'Andrea, Kumi, Armellino, Le Borgne, Insigne, Favilli

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Mane, Braunoder, Artioli, Dorval; Piscopo, Rao; Moncini. All. Longo. (in attesa delle convocazioni)

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Ricci ed Emmanuele

Quarto ufficiale: Collu

VAR e AVAR: Fourneau e Rutella