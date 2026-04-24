Ariano: il mancato rispetto delle regole dei possessori di cani La segnalazione ci arriva da rione Rodegher

Da un lato l'esempio positivo di alcuni abitanti che come sempre in questa zona si sono rimboccati le maniche per mantenere in ordine il loro quartiere. Dall'altro l'inciviltà di qualche possessore di cane che lascia "souvenir" ovunque, nel palchetto, marciapiedi e strade senza alcun rispetto per l'ambiente e il decoro urbano. Va detto che ci sono anche persone che sanno cosa vuol dire il rispetto delle regole, armate di paletta e bustina e non sono poche.

E' la segnalazione che ci arriva da rione Rodegher, una delle aree di Cardito ad Ariano Irpino, dove sono stati effettuati anche qui interventi di riqualificazione urbana, così come nel piano di zona, San Pietro, via Vinciguerra e Villa Caracciolo.

Il problema è la presenza di escrementi non raccolti. Un problema che interessa purtroppo anche altre zone ben note della città, da contrada Viggiano, strada panoramica, Russo Anzani e villa comunale.

La legge parla chiaro: I possessori di cani hanno l'obbligo di garantire il decoro urbano pulendo le deiezioni solide e, in molti comuni, anche quelle liquide (portando acqua al seguito). È obbligatorio raccogliere gli escrementi, usare il guinzaglio e, spesso, avere con sé la museruola. Sanzioni per inosservanza variano solitamente tra 25 e 500.