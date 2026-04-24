Campionaria di Venticano: le bellezze e le eccellenze di Grottaminarda in fiera Ente presente con uno stand. Prosegue il lavoro di promozione territoriale da parte del Comune

Prosegue il lavoro di promozione territoriale da parte del comune di Grottaminarda. L'ente presente con un proprio stand istituzionale fino a domenica 26 aprile e con la partecipazione dell'assessore Marisa Graziano alla cerimonia di inaugurazione, alla 47ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano.

Agricoltura, industria, gastronomia e servizi, con oltre 160 espositori su un’area di quasi 20.000 mq, la manifestazione è diventata un appuntamento strategico nel panorama economico regionale, momento di grande attrattiva per migliaia di visitatori.

Un'occasione importante per Grottaminarda per promuove il territorio e i suoi splendidi monumenti attraverso banner ed un video già utilizzato per la Borsa Mediterranea del Turismo dal titolo "Grottaminarda: i Monumenti, il Festone, lo Spantorrone", uno stand pensato anche quale riferimento per le aziende locali che operano nei settori agricolo, energetico, industriale e artigianale.

«Un'occasione per far conoscere alle migliaia di visitatori della Fiera di Venticano le bellezze architettoniche del nostro comune – spiega Marisa Graziano, Assessore alla Valorizzazione del Territorio e ai Trasporti – le chiese, in particolare quella di San Michele con l'antichissimo campanile appena restaurato, le fontane, la nostra accogliente Piazza XVI Marzo, il Castello d'Aquino, le Arcate del Carmine, la Stazione di Posta, il Santuario di Carpignano e alcuni aspetti unici che ci identificano, quali in Festone e lo Spantorrone. Un territorio tutto da scoprire, pieno di monumenti ricchi di storia, di servizi utili, di attività di ricezione e ristorazione, un territorio già facile da raggiungere che lo sarà sempre di più grazie all'arrivo dell'Alta Velocità Napoli-Bari con la Stazione Hirpinia a due passi dal nostro centro urbano».

«Grottaminarda è oggi uno dei centri più dinamici della Valle dell’Ufita e dell’intera Irpinia – afferma Virginia Pascucci, Delegata al Turismo e alle Politiche per l'Agricoltura – La presenza alla Fiera ha un obiettivo preciso: dare voce e visibilità al tessuto produttivo locale e al patrimonio storico e culturale. Le aziende agricole grottesi stanno portando in fiera il meglio della filiera. Un comparto che unisce tradizione contadina e innovazione sostenibile. L'area industriale di Valle Ufita è tra le più importanti della provincia. Meccanica, logistica, agroindustria e componentistica sono ben rappresentate per mostrare come industria e territorio possano crescere insieme. Maestri artigiani stanno raccontando il saper fare che rende unici i prodotti “made in Grottaminarda". Agricoltura, energia, industria e artigianato sono facce della stessa medaglia. Grottaminarda è presidio di sviluppo per tutte le aree interne».