Avellino-Bari, distrazione al flessore sinistro per Simic: i convocati Tegola per i biancoverdi verso la terzultima giornata di campionato

Lorenco Simic ha rimediato la distrazione al flessore della coscia sinistra. Ecco quanto certificato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore dell'Avellino. Il club irpino ha comunicato l'infortunio, ma non i tempi di recupero e il grado della distrazione, se di primo o di secondo grado. La speranza è che sia di gravità lieve scongiurando un finale di stagione fuori dai giochi per il croato. Fuori dall'elenco dei convocati anche Alessandro Milani, in fase di recupero dal trauma al calcagno sinistro e il lungodegente Filippo Reale (recupero dalla lesione muscolare al soleo di sinistra). Fuori per scelta tecnica, a causa del numero limite di convocabili, Lorenzo Sgarbi e Pasquale Pane.

I calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 94 Insigne, 99 Favilli