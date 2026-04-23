Ariano: un progetto per far conoscere a scuola la storia medievale del tricolle

Memoria, storia e creatività nel nuovo progetto didattico promosso dall'associazione Sante Spine Aps di Ariano Irpino, in collaborazione con l'Istituto comprensivo Don Milani.
Domani sarà presentato un percorso speciale per far conoscere agli studenti la storia medievale della città di Ariano.
Protagonista dell’iniziativa è un suggestivo video a fumetti realizzato da Marco Mellace, che racconta il viaggio storico da Federico II fino al dono delle Sacre Spine da parte di Carlo I d’Angiò.
I ragazzi vivranno questa esperienza in un’aula immersiva, dando spazio alla loro creatività attraverso disegni e mappe, trasformando la storia in qualcosa di vivo e partecipato.
L'associazione Sante Spine Aps, con il presidente Giancarlo Sicuranza, ringrazia la dirigente dell'istitutp comprensivo don Milani per la condivisione di questo progetto, attraverso la stipula di un protocollo di intesa.