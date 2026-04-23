Avellino, parte il processo Dolce Vita: domani la prima udienza Dopo le questioni preliminari saranno ascoltati i primi testimoni

di Paola Iandolo

Si apre oggi il proceso denominato "Dolce Vita", davanti al collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo, a latere Fabrizio Ciccone e Michela Eligiato. Domani mattina verranno affrontate le questioni preliminari e saranno riuniti i due procedimenti. Resta l'incognita sulla composizione del collegio giudicante, perchè il giudice Sonia Matarazzo a breve potrebbe essere trasferita a Salerno per andare a ricoprire il ruolo di Consigliere della Corte di Appello di Salerno. Ad indicarla per ricoprire il nuovo incarico la Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura. Altra incognita la presenza dell'ex sindaco in aula.

Gli imputati

Il processo domani inizia per Gianluca FESTA, Fabio GUERRIERO, Filomena SMIRAGLIA, Marianna CIPRIANO, Davide MAZZA, Antonio MAZZA, Germana SIMEONE, Gianluigi MAROTTA, Vittorio AMBROSINO, Marcello COSTANTINO, Franco Antonio CAMARCA, Eugenio PANCIONE, Erminio LANZOTTI, Antonello PELLECCHIA, Lucio BUONOVINO, Giuseppe BUONOVINO, Antonio GENOVESE, Danilo FESTA, Diego GUERRIERO, Antonio SPAGNUOLO, Raffaella IERMANO, Antonio SABATINO, Claudia SABATINO, Giovanni CUCCINIELLO, Principessa PELLECCHIA, Vincenzo PORCIELLO e Ugo RUBICONDO accusati a vario titolo di associazione a delinquere, falso ideologico e materiale, corruzione, rivelazione del segreto d'ufficio e ricettazione.

Le difese

I difensori di fiducia degli imputati sono Marino Capone, Nicola Quatrano, Marco Campora, Ennio Napolillo, Gaetano Aufiero, Fabio Viglione, Maria Tiso, Giuseppe Saccone, Salvatore Operetto, Domenico Carchia, Domenico Ciruzzi, Angelo Iandolo, Francesco Saverio Iandoli, Valeria Verrusio, Salvatore Francesco Soriano, Teodoro Reppucci, Alfonso Laudonia, Claudio Frungillo. Dopo le questioni preliminari inizieranno ad essere ascoltati i primi testimoni, in particolare chi ha condotto le indagini sull'amministrazione Festa.