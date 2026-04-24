Nuovo parcheggio al servizio dell'ospedale di Ariano, opera ultimata: eccola 58 posti auto pronti, manca solo la segnaletica e l'ultimazione della rampa nei prossimi giorni

Ultimati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio gratuito a servizio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. E' di oggi la posa dell'asfalto ad opera dell'impresa incaricata.

Un progetto reso possibile, grazie ai fondi di compensazione della rete tecnica nazionale Terna utilizzati dal comune. Iter seguito dall'area tecnica comunale guidata in maniera scupolosa e attenta da Angelo Morella.

Il parcheggio consentirà di avere a disposizione 58 posti auto. E non sono pochi. Lateralmente è stata realizzata una rampa di accesso che garantirà un collegamento diretto e comodo con l’ospedale, migliorando significativamente l’esperienza di tutti coloro che vi si recano. Si arriverà con comodità dove attualmente vi è la seconda area adibita a parcheggio.

AI portatori di handicap verranno riservati posti auto all’interno dell’area sotto il viadotto oltre agli altri già disponibili.

La settimana prossima verranno ultimati gli interventi relativi al collegamento a piedi, realizzata la segnaletica, dopo di che nel giro di qualche giorno potrà essere subito operativo.

Costo dell'opera 110.000 euro. Lavori eseguiti con grande accurarezza e professionalità dall'impresa 3d Tecnocostruzioni srl di Giuseppe De Gruttola.

Si tratta di una prima importante risposta da parte dell'amministrazione comunale alla carenza di parcheggi, (è di oggi un'ultima svolazzata di multe sulle auto), in previsione di un silos multipiano al di sotto del viadotto in prossimità dell’elisuperficie Maddalena.