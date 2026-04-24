LIVE | Avellino-Bari 0-0: ammonito Mane al 28' La gara della trentaseiesima giornata del campionato di Serie B

La gara Avellino-Bari

33' - Altro fallo commesso da Mane che rischia dopo l'ammonizione.

31' - Avellino pericoloso anche con Besaggio: scambio rapido tra Palmiero e Cancellotti, il centrocampista trova Cerofolini.

28' - Ammonito Mane: fallo su Fontanarosa.

27' - Occasione su palla inattiva per l'Avellino: colpo di testa di Cancellotti che non trova lo specchio da calcio d'angolo.

26' - Conclusione di Braunoder: sfera di poco alta sopra la traversa.

19' - Besaggio verso Russo sulla fascia sinistra, corsa e conclusione dell'attaccante, rimpallo su Mantovani, ma niente angolo.

14' - Cross di Sounas, sponda di Russo, conclusione di Besaggio: palla di poco a lato.

11' - Ammonito Patierno.

2' - Avvio biancoverde, conclusione di Fontanarosa alta sopra la traversa dopo la giocata di Russo al limite dell'area.

1' - Via al match.

0' - Sogno playoff per l’Avellino che sfida il Bari. Iannarilli tra i pali, linea difensiva con Cancellotti terzino destro, Fontanarosa a sinistra e la coppia Enrici-Izzo al centro. Lupi senza Simic a causa di una distrazione al flessore della coscia sinistra. A centrocampo c’è Palmiero regista con Sounas e Besaggio nei ruoli di mezzala con Palumbo trequartista e la coppia offensiva composta da Russo e Patierno. Dalla panchina Favilli e diversi jolly per Ballardini.

Il tabellino

Serie B

Trentaseiesima Giornata

Avellino-Bari 0-0

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Izzo, Fontanarosa; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Patierno, Russo. All. Ballardini. A disp. Daffara, Missori, Sala, Tutino, Pandolfi, D'Andrea, Biasci, Kumi, Armellino, Le Borgne, Insigne, Favilli

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Mane, Braunoder, Maggiore, Piscopo; Dorval, Rao; Moncini. All. Longo. A disp. Pissardo, Pagano, Gytkajer, Bellomo, Cavuoti, Dickmann, Pucino, Stabile, De Pieri, Traore, Artioli, Cuni

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Patierno (A), Mane (B)

Assistenti: Ricci ed Emmanuele

Quarto ufficiale: Collu

VAR e AVAR: Fourneau e Rutella