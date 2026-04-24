Ariano: ecco un'altra perdita d'acqua di quelle dimenticate Siamo di fronte alla stazione ferroviaria a Cerreto

Una perdita d'acqua di quelle dimenticate. "E' da tempo che stiamo in queste condizioni - ci dice un residente". Evidentemente si è perso il conto ormai. Ma possibile che nessuno dell'alto calore l'abbia notata finora?

L'acqua fuoriesce accanto ad un tombino lungo la strada che porta verso la 90 bis, fino a riversarsi nel piazzale della stazione ferroviaria. La zona è attraversata continuamente da mezzi pesanti e autobus.

E' una storia vecchia in questa zona a Cerreto. Basti pensare ai lavori di asfalto realizzati dalla provincia sulle condotte fatiscenti. Riparazioni su riparazioni. E come se non bastasse ora siamo di nuovo punto e a capo.

Andrebbe rivista e risistemata l'intera rete idrica, che qui come in altre zone fa acqua da tutte le parti. Si spera che la situazione possa essere affrontata nel più breve tempo possibile dagli addetti ai lavori.